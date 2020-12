FC Bayern Basketball: Bemerkenswert frische "Zombies"

Paul Zipser und die Basketballer des FC Bayern haben 27 Partien in drei Monaten in den Beinen. Nun verrät der Star, weshalb das Team trotzdem topfit ist.

Die Basketballer des FC Bayern München bestreiten am heutigen Mittwoch gegen den FC Barcelona in der EuroLeague bereits das 28. Spiel in dieser Spielzeit. Dabei begann die Saison erst am 2. Oktober und in der BBL stand der erste Spieltag erst sechs Wochen später als sonst am 2. November auf dem Plan.