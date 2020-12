Anzeige

Darts-WM 2021 heute: Anderson, Price & Durrant LIVE im TV, Stream, Ticker Anderson spielt um Viertelfinale

Gary Anderson wurde 2015 und 2016 PDC-Weltmeister © Imago

Am Mittwoch stehen bei der Darts-WM (LIVE auf SPORT1) die letzten Spiele vor dem Jahreswechsel an. Gary Anderson und Gerwyn Price wollen ins Viertelfinale.

Bereits am Tag zuvor zog Krysztof Ratajski ins Viertelfinale ein. Der Pole gewann in einem dramatischen Achtelfinale gegen "German Giant" Gabriel Clemens mit 4:3.

Bereits am Tag zuvor zog Krysztof Ratajski ins Viertelfinale ein. Der Pole gewann in einem dramatischen Achtelfinale gegen "German Giant" Gabriel Clemens mit 4:3.

Auch Top-Favorit Michael van Gerwen machte es spannend. Der Weltranglistenerste aus den Niederlanden bezwang Joe Cullen (England) in einem engen Match mit 4:3.

In den Achtelfinals 3 bis 8 wird am heutigen Mittwoch ermittelt, wer das Feld der besten acht Darts-Spieler der Welt komplettiert.

In der ersten Session ist der Niederländer Vincent van der Voort gegen Daryl Gurney gefordert.

Stephen Bunting muss sich danach mit Landsmann Ryan Searle messen. Obwohl James Wade gegen den Engländer das perfekte Leg spielte und den ersten Neun-Darter seit fünf Jahren erzielte, setzte sich Stephen Bunting schlussendlich durch.

In der letzten Partie der Nachmittagssession trifft Devon Petersen dann auf den PDC-Weltmeister von 2015 und 2016 Gary Anderson.

Im vergangenen Match von Anderson gegen Kontrahenten Mensur Suljovic traten die sportlichen Aspekte in den Hintergrund. Gary Anderson teilte heftig gegen ihn aus.

Darts WM 2021: Price will für Furore sorgen

Die zweite Session des Tages beginnen Dirk van Duijvenbode und Glen Durrant im Duell um das Viertelfinale. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Später will dann Gerwyn Price wieder für Furore am Oche sorgen. Gegen Mervyn King will der Waliser den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel machen.

Den Abschluss macht dann Dave Chisnall. Er muss sich gegen Dimitri Van den Bergh durchsetzen. Der Belgier demonstrierte im vergangenen Match gegen Ricky Evans, dass die "Green Machine" wieder da ist!

Die Partien im Achtelfinale der Darts-WM am Mittwoch (alle Best of 7 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

Vincent van der Voort (Niederlande) - Daryl Gurney (Nordirland)

Stephen Bunting (England) - Ryan Searle (England)

Devon Petersen (Südafrika) - Gary Anderson (Schottland)

Abendsession ab 19 Uhr:

Dirk van Duijvenbode (Niederlande) - Glen Durrant (England)

Gerwyn Price (Wales) - Mervyn King (England)

Dave Chisnall (England) - Dimitri Van den Bergh (Belgien)