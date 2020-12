Die wertvollsten eSports-Organisationen des Jahres

Zwischen Overwatch League, einem ausgefallenen The International und den Worlds 2020 mussten die eSports-Organisationen auf finanzieller Ebene den Spagat zwischen Liquidität und Konkurrenzfähigkeit schaffen. Das Forbes Magazin hat die zehn wertvollsten Unternehmen der Szene zusammengetragen.

TSM überragt

Anders als auf der Worlds-Bühne hat das altehrwürdige Team SoloMid in diesem Jahr die Nase bei den Finanzen vorne. Mit einem Gesamtwert von 410 Millionen US-Dollar rangiert das vor allem in League of Legends bekannt gewordene Team mit reichlich Abstand vor allen anderen.