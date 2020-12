Erling Haaland ein Jahr beim BVB: Statistik, Marktwert, Zukunft

Haaland mit Dreierpack im ersten Spiel

Vorsichtig wollte man den jungen Norweger an das Bundesliga-Niveau gewöhnen und ihn an die Mannschaft heranführen. Doch das Wort "Eingewöhnungszeit" schien in Haalands Wortschatz nicht zu existieren. In seinem ersten Pflichtspiel für den BVB am 18. Januar gegen den FC Augsburg erzielte der Youngster direkt einen Dreierpack - und zwar als Einwechselspieler, in nur 34 Minuten!