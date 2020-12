Tests negativ: Polens Skispringer dürfen in Oberstdorf starten

Polens Skispringer dürfen nun doch am Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee teilnehmen. Dies teilten die Organisatoren und der Weltverband FIS am Dienstagmorgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Zuvor war bei den Polen eine weitere Testreihe auf das Coronavirus negativ ausgefallen. Titelverteidiger Dawid Kubacki und der zweimalige Tourneesieger Kamil Stoch können damit am Dienstagnachmittag in den Wettkampf starten.