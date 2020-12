FC Bayern: Manchester United nimmt wohl Abstand von David Alaba

Alaba-Seite fordert zu viel Gehalt

Aus selbigem Grund kam es (bislang) auch zu keiner Vertragsverlängerung mit den Münchnern, wie Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kürzlich im CHECK24 Doppelpass bestätigte : "Wir haben alles in die Waagschale gelegt, was möglich war. Aber dann muss man einfach akzeptieren: Es hat nicht gereicht. Unser Angebot ist nicht angenommen worden und dann hat unser Präsident das Angebot zurückgezogen."

Real Madrid als Favorit

An den Gedanken, dass der Defensiv-Allrounder im Sommer wechselt, ohne einen Cent an Ablöse in die Bayern-Kassen zu spülen, muss man sich in München wohl schon mal gewöhnen.