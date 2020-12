Neymar mit großer Party trotz Corona? Anwälte reagieren

Der brasilianische Fußballstar Neymar ist wegen einer angeblich von ihm ungeachtet der Corona-Pandemie geplanten Riesen-Silvesterparty in die Kritik geraten. Allerdings bestritten seine Anwälte am Montag, dass eine solche Großfeier geplant sei.

Brasilianische Zeitungen hatten am Wochenende berichtet, dass der 28-Jährige den Jahreswechsel mit 500 Gästen über mehrere Tage hinweg in seiner Villa in Mangaratiba im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro feiern wolle. Auf den Superstar des französischen Serienmeisters Paris St. Germain hagelte daraufhin Kritik nieder.