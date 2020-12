NBA: Lakers um LeBron und Schröder unterliegen - Jokic besiegt Harden-Rockets

James glänzt - Davis enttäuscht

Jokic mit historischem Triple-Double

Doch LBJ hat in der Bubble nicht nur bei den Journalisten - diese wählen den wertvollsten Spieler der Finalserie - Eindruck hinterlassen. Auch bei den Fans fanden seine Leistung reichlich Anerkennung. Das spiegelt sich auch in der Anzahl an verkauften Lakers-Trikots mit der Nummer 23 wider. SPORT1 präsentiert die fünfzehn meistverkauften Trikots während der NBA-Bubble. © Imago

LeBron James führte die Los Angeles Lakers in Orlando zur 16. Meisterschaft - der ersten seit 2010. Nach dominanten Leistungen in der Finalserie gegen sein Ex-Team, die Miami Heat, wurde der King zudem zum wertvollsten Spieler der Finalserie gekürt. © Getty Images

Der Big Man der Nuggets schaffte in 34 Einsatzminuten mit 19 Punkte, 18 Assists und zwölf Rebounds ein historisches Triple-Double. Es war das 43. für ihn in der Regulären Saison, womit er die Bestmarke von Nuggets-Legende Fat Lever einstellte.

Die 18 Assists waren zudem ein neuer persönlicher Karrierebestwert und in der langen NBA-Geschichte schaffte es lediglich Wilt Chamberlain als Center mehr Assists in einer Partie beizusteuern - zuletzt gelang der NBA-Legende dies 1968.

Auf der Gegenseite war Harden zumindest in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu stoppen und hatte bereits zur Pause 28 Zähler erzielt. In der zweiten Hälfte hatten die Nuggets ihn etwas besser im Griff und so kam der NBA-Scorerkönig am Ende auf 34 Punkte und acht Assists.