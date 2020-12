NBA: Ja Morant verletzt sich bei Grizzlies-Sieg gegen Nets ohne Durant

Doch nach der Partie interessierte alle nur, wie es dem hochtalentierten Spielmacher der Grizzlies, Ja Morant, geht. Dieser hatte sich bereits nach sieben Minuten am Knöchel verletzt und musste mit einem Rollstuhl vom Court in die Kabine gefahren werden.

Morant hüpft ins Aus - Kollegen geschockt

Morant, der in seinen ersten Saisonpartien im Schnitt 36 Punkte erzielt hatte, kehrte in der zweiten Hälfte mit einem Stützschuh sogar noch einmal auf die Bank zurück, um seinem Team moralische Unterstützung zu geben - mit Erfolg.

Röntgenuntersuchung zeigt keinen Bruch

Bis zur Verletzung hatte Morant sieben Punkte erzielt, was ihn insgesamt auf 79 Punkte in dieser Saison brachte. Nie zuvor hatte ein Grizzlies-Spieler 79 Punkte oder mehr in den ersten drei Spielen einer Saison geschafft - dabei spielte der junge Guard nur sieben Minuten in seiner dritten Partie.