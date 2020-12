Premier League: Chelsea - Aston Villa 1:1 - Werner und Havertz enttäusche

Am 16. Spieltag der Premier League kommt der FC Chelsea gegen das Überraschungsteam Aston Villa nicht über ein Remis hinaus. Timo Werner kommt von der Bank und bleibt blass.

Beim 1:1 (1:0) gegen Aston Villa am Montag war für den deutschen Nationalspieler im Sturm der Blues zunächst kein Platz mehr. Werner wurde erst in der 72. Minute eingewechselt.

Giroud erhält Vorzug vor Werner - und trifft

Der Franzose legte erst mit der Hacke genial auf Christian Pulisic ab, der US-Boy leitete den Ball auf Ben Chilwell sofort weiter. Und Chelseas Linksverteidiger fand dann mit einer Flanke wieder Giroud im Strafraum, der per sehenswertem Flugkopfball das Führungstor erzielte (34.). Ein Traumtor!

Doch die Führung der Blues hielt nicht lange. Das Überraschungsteam aus Birmingham , das in dieser Saison den FC Liverpool mit 7:2 (!) besiegt hatte, wurde im zweiten Durchgang stärker und glich durch Anwar El-Ghazi (50.) verdient aus. ( Das Spiel im TICKER zum Nachlesen )

In der 68. Minuten hatte die Mannschaft von Frank Lampard Glück, dass der Schuss von Villas John McGinn an die Latte ging. Wenig später vergab Werner seine einzige Torchance etwas kläglich, als der Ball flipperartig in der 82. Minute vor seinen Füßen landete. Doch der überraschte Deutsche drosch den Ball nur übers Tor.