PDC Darts-WM 2021 mit Gary Anderson, Suljovic, Price, Durrant, Dolan

Vor allem seine Doppel-Schwäche machte dem zweimaligen Weltmeister sehr zu schaffen. Nur 14 von 47 Checkout-Versuchen brachte Anderson in einem Doppelfeld unter, eine Quote von 29,79 Prozent.

Im Anschluss fiel der Flying Scotsman jedoch in ein Loch. Die Sätze vier und fünf gingen klar und deutlich mit jeweils 3:0 an Suljovic, alles sah nach einem Weiterkommen von "The Gentle" aus. Doch dann drehte Anderson au. In souveräner Manier drehte er die Partie und sicherte sich die noch folgenden zwei Sätze zum Sieg. Anderson steht nun im Achtelfinale.