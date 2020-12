Anzeige

NFL: Dwayne Haskins beim Washington Football Team nach Eskapaden entlassen NFL-Team entlässt QB nach Skandal

Dwayne Haskins (l.) wurde vom Washington Football Team entlassen © Imago

SPORT1

Entscheidung beim Washington Football Team. Quarterback-Youngster trägt nicht mehr länger das Trikot des Teams. Grund sind die ständigen Eskapaden des Spielmachers.

Personelle Entscheidung in der NFL.

Das Washington Football Team hat seinen Quarterback Dwayne Haskins entlassen, das gab das Team am Abend in einer Stellungnahme bekannt. 2019 hatten die damaligen Redskins Haskins beim NFL-Draft in der ersten Runde an Position 15 ausgewählt.

Anzeige

Zuletzt machte der Spielmacher aber hauptsächlich mit Skandalen auf sich aufmerksam. So verstieß er unter anderem gegen das Regelwerk der Liga, als er zu einer Pressekonferenz nach einem Spiel nicht erschien.

Schlimmer wiegt jedoch eine Aktion abseits des Football-Feldes. Trotz der Coronapandemie und den damit verbundenen strikten Schutzmaßnahmen für die NFL-Spieler besuchte der 23-Jährige einen Stripclub - und das ohne Mund-Nasen-Schutz.

Rivera äußert sich zu Haskins

"Heute Nachmittag habe ich mich mit Dwayne zusammengesetzt und ihn informiert, dass wir ihn entlassen werden. Ich habe ihm gesagt, dass beide Seiten von einer Trennung profitieren werden. Wir wollen Dwayne für alles danken, was er in den zwei Saisons für uns geleistet hat und wünschen ihm das Beste für die Zukunft", wird Trainer Ron Rivera in dem Statement zitiert.

Auch Haskins selbst äußerte sich. "Meine Zeit beim Washington Football Team ist unglücklicherweise zu Ende. Ich danke dem Team und den Fans für die Möglichkeit, für dieses Team, das ich seit meiner Kindheit unterstützt habe, zu spielen. Ich übernehme die volle Verantwortung, dass ich die Ansprüche an einen NFL-Quarterback nicht erfüllt habe. Ich versuche durch diese Erfahrung ein besserer Mann und Spieler zu werden", so der Youngster. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)