Handball: Barcelona gewinnt gegen Paris und ist erster Champions-League-Finalist

Der Rekordsieger löste beim Finalturnier in Köln durch ein überzeugendes 37:32 (18:14) gegen Paris St. Germain als erstes Team das Ticket für das Endspiel am Dienstag. ( H andball Champions League 2019/20: Spielplan & Ergebnisse )

Barcelona könnte im Finale auf THW Kiel treffen

Dem wegen mehrerer Coronafälle geschwächten Paris gehörten in einer temporeichen Partie nur die ersten Minuten. Nach und nach reduzierte Barcelona seine Fehlerquote und kam auch dank seines starken dänischen Keepers Kevin Möller immer wieder zu erfolgreichen Gegenstößen. Barcas 22. Sieg in einem Champions-League-Spiel in Folge geriet nicht mehr in Gefahr.