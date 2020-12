Rippenbrüche und Gehirnerschütterung: Horst Eckel bei Sturz schwer verletzt

54-er Weltmeister Eckel nach Sturz im Krankenhaus

Seine Tochter Dagmar bestätigte dem SID am Montag einen Bericht des SWR, demzufolge der 88-Jährige mit mehreren Rippenbrüchen, einem Nasen- und Kiefernhöhlenbruch sowie einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus in Homburg liegt. Eckel geht es den Umständen entsprechend gut.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Dagmar Eckel: "Man muss ihn schützen"

Ihr Vater, der bereits am 22. Dezember gestürzt war, werde am Mittwoch in die Geriatrie-Abteilung überwiesen, um mit der Rehabilitation zu beginnen. "Ihn Heiligabend heimzuholen, war mir zu gefährlich", sagte sie.