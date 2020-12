Handball Champions League: THW Kiel - Telekom Veszprém HC LIVE im TV, Stream, Ticker

THW Kiel kämpft gegen Telekom Veszprém HC um das Finalticket in der Champions League. Die Kieler wollen die deutsche Durststrecke in der Königsklasse beenden.

Wiencek: "Wir sind extrem heiß"

Ohne Favoritenrolle aber mit breiter Brust ins Finalturnier

Bei der Partie gegen die Ungarn sind die Zebras aber keinesfalls in der Favoritenrolle. Gegen Veszprem und Barcelona setzte es in der aktuellen Spielzeit bereits deutliche Pleiten.

Trotzdem gehen die Kieler nach der Machtdemonstration in der Bundesliga mit breiter Brust in das Finalturnier der Champions League. "Dieses Spiel hat ihnen gezeigt, dass wir da sind, dass wir bereit sind", sagte THW-Trainer Filip Jicha am Mittwochabend nach dem 32:23 (15:11) im Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in Richtung der Kieler Königsklassen-Gegner.