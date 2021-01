Die Top-5 der besten League-of-Legends-Rookies 2020

Die League of Legends-Saison 2020 war für einige Newcomer und Rookies der große Durchbruch. Wer sie sind und warum sie für ihre Teams so wichtig sind, erfahrt ihr hier.

Es ist der natürliche Zyklus im eSports, dass ältere Spieler irgendwann abtreten, um Platz für die nächste Generation zu machen. Von den vielen Newcomern, die jedes Jahr in den stärksten League of Legends-Ligen Fuß fassen wollen, schaffen es aber nur die besten, sich langfristig zu etablieren. Hier kommen die besten Rookies 2020.

Tactical (Team Liquid)

Seit der 20-jährige AD-Carry Edward "Tactical" Ra im Summer Split 2020 zum Startroster von Team Liquid zählt, entwickelt er sich zum neuen Star der nordamerikanischen LoL-Szene. Bereits in seinem ersten Split hatte er innerhalb der ADCs den fünftbesten KDA und die zweitmeisten Kills.

Canna (T1)

Kim "Canna" Chang-dong zeichnete sich in seinem ersten Profijahr bei T1 durch hohe Beständig- und Verlässlichkeit aus. Der 20-jährige Toplaner ist in mehreren Bestenlisten ganz oben mit dabei, unter anderem bei Kills, KDA und Assists. T1 gefiel das so gut, dass sie seinen vertrag vorläufig bis Ende 2022 verlängerten.