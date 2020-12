Die 6 meistgespielten Champions des Jahres

Das League of Legends-Meta 2020 sah viele Champions kommen und gehen, doch einige waren das ganze Jahr prominent. Die meistgespielten Charaktere in der Übersicht.

Es ist nicht neu, dass sich das Meta im professionellen League of Legends mehrere Male im Jahr verändert. Immer wieder tauchen neue Champions in kompetitiven Spielen auf oder verschwinden eine Zeit lang von der Bühne. Doch einige Champions sind allen Umständen zum Trotz das ganze Jahr präsent geblieben. Hier kommen die sechs meistgespielten Champions 2020.

Toplane: Ornn

Ornn, der Gott der Vulkanschmiede, war die prominenteste Wahl für die Toplane. In 63,6 Prozent aller professionellen Spiele wurde er entweder gebannt oder gewählt. Während des Spring Splits kam er sogar auf eine 74-prozentige Pick/Ban-Rate und bei den Worlds auf unglaubliche 91 Prozent.

Jungle: Lee Sin

Im Jungle war Lee Sin die zuverlässigste Wahl des Jahres. In 42 Prozent aller Spiele wurde er gebannt oder gewählt. Mit 1607 Picks war Lee Sin der hart umkämpfteste Jungler des Jahres. Dabei hat er jedoch nur eine Gewinnrate von 48,4 Prozent vorzuweisen, womit er faktisch zu einem der schwächsten Top-Tier-Picks zählt.

Midlane: Syndra

2020 war das Jahr der Rückkehr für Kontrollmagier. Am prominentesten traf es Syndra, die mit 59,6 Prozent Pick/Ban-Rate an der Spitze steht. Ihre 52,4-prozentige Gewinnrate in 1249 Partien verdeutlicht, welch solider Pick sie für die Midlane war. Dazu wurde sie 2318-mal gebannt, wodurch sie der meistgewählte und meistgebannte Midlane-Champion des Jahres ist.