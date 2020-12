Coronatests negativ: ALBA Berlin kann in EuroLeague gegen Kaunas spielen

Das Warten hat ein Ende. ALBA Berlin kann am Dienstagabend in der EuroLeague gegen Zalgiris Kaunas antreten. Die Corona-Tests fallen negativ aus.

Der deutsche Basketball-Meister ALBA Berlin kann am Dienstagabend (20.00 Uhr) in der EuroLeague gegen Zalgiris Kaunas antreten. Sämtliche am Sonntagnachmittag genommenen Coronatests fielen negativ aus, die freiwillige Selbstisolation der Mannschaft wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgelöst, teilte ALBA mit.