Darts-WM 2021 mit Clemens - Ratajski, van Gerwen LIVE im TV, Stream, Ticker Clemens will Märchen fortsetzen

Tränen und Dartsgeschichte! Clemens schlägt Weltmeister Wright im Decider

Gabriel Clemens spielt am Dienstag bei der Darts-WM 2021 (LIVE auf SPORT1) um den Einzug ins Viertelfinale. Auch Michael van Gerwen ist gefordert.

Der neue deutsche Darts-Held spielt zwei Tage nach seinem unglaublichen Coup gegen Weltmeister Peter Wright bei der PDC-WM 2021 am Dienstag ab ungefähr 20.45 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale.

Gegner im zweiten Spiel der Abendsession ist der Pole Krzysztof Ratajski, der sich in der 3. Runde gegen Simon Whitlock durchgesetzt hatte. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Clemens und Ratajski absolvieren das erste Achtelfinale der Weltmeisterschaft im Ally Pally. Danach bestreiten Top-Favorit Michael van Gerwen und Joe Cullen das zweite.

Darts WM: Chisnall und Noppert schließen 3. Runde ab

In der ersten Partie des Abends beschließen Dave Chisnall und Danny Noppert die 3. Runde.

Am Nachmittag werden drei weitere Achtelfinalisten ermittelt. Im englischen Duell treffen James Wade und Stephen Bunting zum Auftakt aufeinander.

Mit Daryl Gurney und Chris Dobey messen sich im Anschluss zwei Spieler, die im Jahr 2020 bisweilen mit Formprobleme zu kämpfen hatten.

Danach tritt Michael-Smith-Bezwinger Jason Lowe und Devon Petersen ans Oche.

Die Partien bei der Darts-WM am Dienstag im Überblick (alle Best of 7 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

3. Runde: James Wade (England) - Stephen Bunting (England)

3. Runde: Daryl Gurney (Nordirland) - Chris Dobey (England)

3. Runde: Jason Lowe (England) - Devon Petersen (Südafrika)

Abendsession ab 19 Uhr:

3. Runde: Dave Chisnall (England) - Danny Noppert (Niederlande)

Achtelfinale: Gabriel Clemens (Deutschland) - Krzysztof Ratajski (Polen)

Achtelfinale: Michael van Gerwen (Niederlande) - Joe Cullen (England)