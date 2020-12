GeT_RiGhT kehrt CS:GO den Rücken - Valorant ruft!

Er galt als einer der besten Spieler der Welt - nun hat Christopher "GeT_RiGhT" Alesund das Kapitel CS:GO beendet. Der Schwede gab am 2. Weihnachtsfeiertag allerdings nicht seinen Rückzug aus dem eSports bekannt, sondern dass er fortan sein Können bei Valorant beweisen wird. Für welches Team der 30-Jährige an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt.

GeT_RiGhT wurde vor allem für seine Erfolge beim schwedischen Team "Ninjas in Pyjamas" bekannt. Gerade in den Anfangsjahren 2012 bis 2014 entwickelten sich die Schweden zu einem der dominantesten Teams weltweit. 87 Map-Siege in Folge – bis heute ein unerreichter Rekord. GeT_RiGhT selbst wurde 2013 und 2014 von HLTV.org zum besten Spieler der Welt gewählt. In den beiden Jahren zuvor erreichte er jeweils den 2. Platz.