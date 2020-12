Vettel fürchtet Verschwinden der Formel 1 in der "Irrelevanz"

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat die Formel 1 zu einer abrupten technologischen Kehrtwende aufgefordert. "Der Ernst der Lage wird nicht begriffen. Das finde ich frustrierend. Wir wissen es besser und machen es trotzdem nicht. So besiegeln wir unser Verschwinden in die Irrelevanz", sagte der 33-Jährige im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Vettel kritisierte, dass in der Motorsport-Königsklasse zwar der "effizienteste Verbrennungsmotor auf der Welt" zum Einsatz komme, die komplizierte Turbo-Hybrid-Technologie aber "nie den Weg in die Serie finden" werde. Transferiert würden allein "die Nachricht und die Markenbotschaft, weil der Hybrid-Antrieb viel positiver für die Umweltbilanz angesehen wird als der normale Verbrennungsmotor. Das Enttäuschende daran ist, dass wir so unsere Chance nicht nutzen."