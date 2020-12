Jürgen Klopp nach unnötigem Remis gegen West Bromwich Albion genervt

Natürlich sind solche Partien auf dem Weg zur Titelverteidigung in der englischen Premier League beim Meister normalerweise fest als Sieg eingeplant, vor größere Probleme stellt Liverpool das Remis aber wohl kaum. Mit 32 Punkten führen die Reds die Tabelle immer noch an.

"Es ist nicht mein erster Tag im Job, wir hätten das Spiel gewinnen müssen", sagte Klopp und fügte später an: "Am Ende haben wir nur Unentschieden gespielt - das kann passieren." ( Tabelle der Premier League )

Matip vergrößert Liverpool-Lazarett

Es geschah auch, weil Liverpool den neu formierten Underdog am Leben ließ. Nur zwei der 17 Schüsse Liverpool kamen überhaupt auf das Tor, obwohl die Gastgeber gerade in Durchgang eins haushoch überlegen gewesen waren. Das wunderschöne Führungstor von Sadio Mane (12.), welches Abwehrspieler Joel Matip per glänzendem Chipball in den Strafraum vorgelegt hatte, war eine der wenigen zwingenden Aktionen.