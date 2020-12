Premier League: Wie Aston Villa die Topklubs in England nervt

Doch gute Ergebnisse gegen Chelsea sowie in den beiden Nachholspielen gegen Manchester City und Newcastle United können das Team bis auf den zweiten Rang einen Zähler hinter Spitzenreiter FC Liverpool spülen. "Da denken wir nicht dran. Wir denken nur an das nächste Spiel", hielt sich Coach Dean Smith zurück. (Spielplan der Premier League)

Dean Smith ist Villas Architekt des Erfolges

Aston Villa gehört dem reichsten Mann Ägyptens

Grealish und Mings verlängern trotz Offerten

Neuzugänge wie Watkins und Martinez schlugen voll ein

Dieses Jahr läuft alles anders. Villa steht hinten sicher und blieb bereits in mehr Spielen ohne Gegentor als in der gesamten vergangenen Saison. In acht der 13 Spielen behielt Martinez eine weiße Weste. Vorne verfügt die Elf trotz der zwei Spiele in der Hinterhand über den fünftbesten Sturm der Liga mit 27 Treffern.