Florian Wellbrock gibt in Interview zu: "2016 hatte ich viel Angst"

Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock hat nach eigener Aussage seine Lehren aus seiner verpatzten Olympia-Premiere in Rio de Janeiro gezogen.

"2016 hatte ich viel Angst und habe erst danach gemerkt, wie blöd das war ? Angst vor dem zu haben, was ich eigentlich liebe", sagte der 23-Jährige im Interview für den neuen Jahreskalender der Deutschen Sporthilfe.

Bei den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis zum 8. August 2021) peilt Wellbrock ein historisches Doppel-Gold an, das ihm schon bei der WM 2019 in Südkorea mit Siegen im Becken und im Freiwasser gelungen war.