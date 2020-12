Darts-WM 2021: Van Gerwen lästert über Wright nach Aus gegen Clemens

Van Gerwen: "Passiert, wenn man soviel Mist erzählt"

Michael van Gerwen konnte sich einen Kommentar zum Wright-Aus nicht verkneifen. "Wenn man so viel Mist erzählt, können einem solche Dinge passieren", erklärte "Mighty Mike" nach seinem souveränen Sieg gegen Ricky Evans süffisant. Der Niederländer hatte im Vorjahr das Finale gegen "Snakebite" verloren. ( Darts - die wichtigsten Begriffe )

"Wir alle wissen, wie Peter Wright ist. Er erzählt in jedem Interview Unsinn. Kennen Sie ein Interview, in dem er keinen Unsinn erzählt hat? Er redet so nach jedem Sieg und jeder Niederlage. Er sagt nichts Sinnvolles", erklärte van Gerwen. (Spielplan und Ansetzungen: Alle Partien der 3. Runde im Überblick)