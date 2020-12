Cristiano Ronaldo will, dass sein Sohn Fußball-Profi wird

So nahm der Superstar seinen Nachwuchs auch in dieser Woche mit zu den Globe Soccer Awards nach Dubai .

Nun hat CR7 die Pläne mit seinem ältesten Sohn verraten. "Ich werde ihn nicht unter Druck setzen, Fußballer zu werden. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich das will, dann will ich das natürlich. Ich möchte, dass er der Beste wird, egal ob er Fußballer oder Arzt wird", sagte der Europameister von 2016 der portugiesischen Zeitung Abola.

CR7 über Cristiano Junior: "Er hat Potenzial"

Cristiano Junior spielt in der Jugend von Juve und soll laut der As in der vergangenen Saison in der U9 und U10 in 35 Partien satte 56 Tore erzielt haben.