Anzeige

Brodie Lee tot: WWE-Kollege Bray Wyatt berührt mit Nachruf WWE-Partner tot: Wyatt trauert

Bray Wyatt (2.v.l.) und Luke Harper (2.v.r.) als Teil der Wyatt Family bei WWE © twitter.com/BraunStrowman

M. Hoffmann

Der Tod von Brodie Lee erschüttert dessen früheren WWE-Partner Bray Wyatt. Der Mann hinter "The Fiend" verfasst einen sehr persönlichen Nachruf.

Sie hatten doch eigentlich abgehalfterte Wrestling-Rentner werden wollen, in stickigen Schulturnhallen gemeinsam die ruhmreichen alten Zeiten nachspielen.

Anzeige

Zusammen kämpften sie gegen Stars wie den Undertaker, John Cena, Roman Reigns, bereisten auf unzähligen Touren Amerika und die Welt.

Bray Wyatt nennt Brodie Lee "besten Freund" und "Bruder"

Wie viel mehr als nur ein Partner der zweifache Familienvater Lee dabei für ihn geworden war, hat der 33 Jahre alte Wyatt in einem sehr persönlichen Nachruf deutlich gemacht, denn er bei Instagram veröffentlicht hat - und mit seinem bürgerlich Namen Windham Rotunda unterschrieben.

Er nennt Jonathan Huber, wie Lee / Harper eigentlich hieß, darin seinen "besten Freund" und "Bruder", vergleicht ihn mit Terry Gordy, dem ebenfalls früh verstorbenen zweiten Mann der legendären Wrestling-Gruppierung "The Fabulous Freebirds" - und zeichnet nach, was hunderte trauernde Kolleginnen und Kollegen an dem zweifachen Familienvater vermissen: seinen Sinn für Freundschaft und Familie, seinen Humor.

SPORT1 hat Wyatts Statement übersetzt:

"Du warst mein bester Freund. Mein Bruder, mein Partner, mein Terry Gordy. Wir haben das ganze Spiel verändert, weil wir abgelehnt haben, es auf irgendeine andere Art und Weise zu spielen als auf UNSERE Weise. Wir waren immer am besten, als wir ein Team waren und ich glaube, dass wir beide es wussten. Wir haben gekämpft wie Brüder, weil wir es waren. Ich bin so gottverdammt angepisst.

So sollte es nicht sein. Wir hätten dick, kahlköpfig und nutzlos werden sollen, mit über 70 noch die Spots der Wyatt Family in High-School-Turnhallen spielen. Was machen wir jetzt? Ich werde nie mehr deinen herablassenden Sarkasmus hören, der mich von einem Höhenflug herunterholt. Ich vermisse dich schon so verdammt sehr ('... fucking already'). Ich würde alles dafür tun, unsere schlechtesten Momente nochmal erleben zu dürfen, ich kann nicht glauben, dass du gegangen bist. Es tut mir so leid, Bruder, es tut mir so leid. Du wirst immer ein Teil von mir sein, ob du willst oder nicht, ohne dich ist alles anders und ich hoffe Amanda weiß, dass ich das nicht nur dahinsage, denn ich liebe sie (Hubers hinterbliebene Familie, d.Red.).

Ich werde sicherstellen, dass dein Sohn den unglaublichen Mann kennenlernen wird, der du warst. Nicht die Legende, die Leute erzählen werden, sondern deine wahre Persönlichkeit, die nur wenige erleben durften. Ich verspreche, er wird mich fair im Ring besiegen dürfen, so wie ich es versprochen habe. Es tut mir so weh. Ich wünschte, dass ich die Gelegenheit gehabt hätte, mich zu verabschieden. Aber andererseits: 'It's Saturday and you know what that means.' Halt mir einen Platz neben dir frei, wo immer du bist. Dort gehöre ich hin. Ich werde dort sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Goodbye für immer, Brodie, ich liebe dich

Anzeige

Windham"

Weitere Reaktionen auf den Tod von Brodie Lee / Luke Harper: