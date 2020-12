NBA: Golden State Warriors siegen dank Curry, Bucks mit Antetokounmpo schwächeln

105 Dreier in Folge: Curry sorgt für Staunen

Der Superstar hat seine Golden State Warriors mit einer Gala zum ersten Saisonsieg in der NBA geführt.

Beim 129:128 gegen die Chicago Bulls stach der 32-Jährige heraus und lieferte nach seiner Rückkehr nach dem Handgelenksbruch persönliche Bestwerte in dieser Spielzeit. (Alle Spiele und Ergebnisse )

Er erzielte in 38 Minuten satte 36 Punkte und warf fünf Dreier bei insgesamt 15 Versuchen. Zudem lieferte der Superstar sechs Assists.

Am Ende durfte sich Curry bei seinem Teamkollegen Damien Lee bedanken, der den Warriors mit einem Dreier 1,7 Sekunden vor der Schlusssirene den Sieg sicherte und Curry damit zum ausgelassenen Jubel brachte. ( Alles zur NBA )

Dass er wieder ganz der Alte zu sein scheint, hatte der zweifache MVP der Liga bereits im Training bewiesen. Die Warriors veröffentlichten vor der Partie ein Video, in dem Curry 105 Dreier in Folge traf und sich so für die Bulls aufwärmte.