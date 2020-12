NFL: Packers besiegen Titans - EQ St. Brown mit Touchdown

St. Brown fängt ersten Karriere-Touchdown

Es war der zweite Touchdown eines Deutschen in dieser Saison. Zuvor hatte bei den New England Patriots Jakob Johnson einen Touchdown-Pass von Cam Newton gefangen. Nach Johnson und Markus Kuhn ist EQ erst der dritte Deutsche, dem dieses Kunststück gelang. Auch Rodgers zeigte sich wenige Wochen vor Playoff-Start weiter in Topform, brachte 21 von 25 Pässen an den Mann. Allerdings leistete sich der 37-Jährige auch eine Interception. Insgesamt warf er vier Touchdowns für 231 Yards.