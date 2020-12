Darts-WM: Clemens als erster Deutscher im Achtelfinale - Wright entthront

Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London Historisches geschafft.

Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London Historisches geschafft: Der 37-Jährige aus Saarwellingen entthronte in einem Krimi den schottischen Titelverteidiger Peter Wright und zog durch das 4:3 als erster Deutscher im Alexandra Palace ins WM-Achtelfinale ein. Die Nummer 31 der Weltrangliste trifft am Mittwoch auf den Polen Krzysztof Ratajski.