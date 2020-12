Darts PDC WM 2021: Cullen besiegt Clayton, Clemens fordert Wright, Michael van Gerwen

Im ersten Match der Abend-Session bezwingt Joe Cullen den Waliser Jonny Clayton. In einem Duell mit vielen Auf und Abs hat der Engländer am Ende das glücklichere Händchen.

Was für ein Auftakt in die Abend-Session!

Am Ende hatte Cullen mit 4:3 nach Sätzen das glücklichere Händchen.

Aber der Weg zur ersten Achtelfinalteilnahme seiner Karriere war beschwerlich. Zwar startete er fulminant in das Match und ging schnell mit 2:0 nach Sätzen in Führung. Aber dann kämpfte sich "The Ferret" ins Match und verkürzte auf 1:2. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)