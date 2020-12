Tennis, Grand Slams: Andy Murray erhält für Australian Open Wildcard

Gute Nachrichten für Andy Murray. Der frühere Weltranglistenerste bekommt eine Wildcard für die Australian Open. Der Brite war zuvor in der Liste weit abgerutscht.

Der 33-Jährige war aufgrund einer langen Verletzungspause in der Weltrangliste auf den 122. Rang abgerutscht und bestritt in diesem Jahr nur sieben Tour-Partien. "Wir heißen Andy mit offenen Armen wieder in Melbourne willkommen", sagte Tour-Direktor Craig Tiley.