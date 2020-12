Dimitri Van den Bergh, Darts-WM: Darum spricht er so gut deutsch

Der Belgier Dimitri Van den Bergh - heute im Achtelfinale gegen Dave Chisnall im Einsatz - steht nach seinen Spielen regelmäßig auch für Interviews in der Sprache des Nachbarlandes zur Verfügung, zuletzt auch nach seinem Drittrunden-Sieg gegen Jermaine Wattimena.

Van den Bergh und seine Liebe zu Fremdsprachen

"Als ich 20 Jahre alt war, hatte ich zwei Jahre lang ein Mädchen aus Nordrhein-Westfalen", berichtete der 26-Jährige, der in Antwerpen in Flandern geboren ist. Zwar sei die Liebe mittlerweile erloschen, aber er stehe immer noch in Kontakt mit der Mutter und den Geschwistern seiner Ex-Freundin: "Die haben mir innerhalb von zwei Monaten Deutsch beigebracht."