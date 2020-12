FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge sieht Klub "weltweit als Nummer 1"

Sané, Alaba und TV-Gelder: So lief Rummenigges Auftritt im DOPA

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sieht den deutschen Rekordmeister an der Spitze des Weltfußballs angekommen. Zufrieden gibt es sich damit aber noch nicht.

"Wir sind jetzt in allen Bereichen weltweit die Nummer eins, und diese Position wollen wir verteidigen und ausbauen", sagte 65-Jährige im Interview mit dem Klubmagazin 51 .

Mit großer Zufriedenheit hatte Rummenigge im CHECK 24 Doppelpass zuletzt nicht nur die Lage der Bayern, sondern auch die der Bundesliga betrachtet: "Wir neigen immer etwas dazu, uns klein zu machen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass alle vier Champions-League-Teams und beide Europa-League-Teilnehmer sich locker für die K.o.-Runde qualifiziert haben. Die Benchmark momentan in Europa ist die Bundesliga! Die Spiele in Deutschland sind aktuell die besten in der ganzen Fußballwelt. Die anderen sind auch gut, aber die Bundesliga ist besser geworden."