Skispringen: "In allem ein bisschen besser" - Stöckl glaubt an Graneruds Tourneesieg Stöckl glaubt an Graneruds Sieg

Alexander Stöckl hält große Stücke auf Granerud © AFP/SID/JURE MAKOVEC

SID

Norwegens Nationaltrainer Alexander Stöckl glaubt an einen Sieg von Halvor Egner Granerud bei der Vierschanzentournee. Zwei Deutsche sieht er als stärkste Konkurrenten.

Norwegens Skisprung-Nationaltrainer Alexander Stöckl glaubt an einen Sieg seines Überfliegers Halvor Egner Granerud bei der am Montag beginnenden Vierschanzentournee. (Weltcup-Kalender im Skispringen)

Der Gesamtweltcup-Führende sei "in allem ein bisschen besser", sagte Stöckl im Interview mit Münchner Merkur und tz 7: "Vor allem gibt es im Moment keinen Athleten, der so stabil ist, der sich so flexibel auf die unterschiedlichen Anlagen einstellen kann. Zu allem hat er jetzt natürlich auch ein gutes Selbstbewusstsein." (Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER)

Der 24 Jahre alte Granerud war ohne Podestplatzierung in seiner Karriere in die Saison gestartet, hatte im Vorwinter zeitweise seinen Platz in Norwegens A-Team verloren und gewann nun fünf von sieben Einzelspringen im laufenden Winter. (Weltcupstände Skispringen)

Eisenbichler und Geiger als stärkste Konkurrenten

"Der Halvor Egner ist ein Athlet mit großer Liebe fürs Detail. Darin kann er sich manchmal aber verlieren. Und genau das ist im letzten Jahr passiert", sagte Stöckl: "Er hat sich blockiert. Aber über den Sommer hat er da einen ganz guten Weg gefunden. Er ist mit einer gewissen Ruhe an die Dinge herangegangen und hat an den Punkten gearbeitet, an denen es notwendig war. Das ist aufgegangen."