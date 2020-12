NFL und Tom Brady: Tampa Bay Buccaneers mit Titel-Chance dank Star-Quartback?

Brady mit bester erster Hälfte der Karriere

Dabei war die Gala gegen Detroit nur ein Highlight in der starken Saison von Brady. Nach 20 Jahren bei den New England Patriots mit sechs Meisterschaften war der Quarterback im Sommer 2020 zum Team aus Florida gewechselt - und hievt es seitdem auf ein neues Level.

"Ich liebe es zu spielen und ich liebe die Teamkollegen, die ich habe. Ich habe immer das Gefühl, dass ich sie nie im Stich lassen möchte", sagte Brady bei ESPN . "Ich weiß, dass es in den 21 Jahren meiner Karriere immer so war. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und zu erkennen, dass der Wettbewerb nicht nur am Sonntag stattfindet."

Bradys Zahlen sind herausragend

Seinem Star-Receiver Mike Evans hat Brady nun bereits einen großen Wunsch erfüllt. "Wir haben jedes einzelne Jahr gekämpft und geschuftet, um es in in die Playoffs zu schaffen", sagte der Receiver bei ESPN. "Es waren sieben Jahre für mich, neun für Lavonte David und acht für Will Gholston. Es war eine Reise, aber wir sind froh, dass wir es endlich geschafft haben. Damit fängt es erst an. Wir wollen so weit gehen, wie wir können."