Premier League heute: City, Chelsea, Leicester LIVE im TV, Stream, Ticker

Manchester City will in der Premier League weiter nach vorne rücken © Imago

Der FC Everton, ManCity, Chelsea, Leicester und Aston Villa gehören in der Premier League zu den Liverpool-Jägern. Wer siegt am 16. Spieltag?

Die Spitzengruppe in der Premier League ist so eng zusammen wie selten zuvor. Den Tabellenneunten Southampton trennen gerade einmal sechs Punkte vom Tabellenzweiten FC Everton. (Die Tabelle der Premier League)

Die Frage lautet also: Wer schwingt sich auf zum Konkurrenten Nummer eins von Tabellenführer FC Liverpool? Gleich drei Topspiele gibt es am Montag in der Premier League.