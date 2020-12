PSG: Neymar nach Bericht über 500-Gäste-Party in der Kritik

Bei seinem Arbeitgeber Paris Saint-Germain sorgte die sich anbahnenden Trennung von Thomas Tuchel für Turbulenzen - in seiner Heimat Brasilien eine Enthüllung, die viele Fragen an Fußball-Superstar Neymar aufwirft.

Neymar soll trotz Corona mit 500 Gästenfeiern

Wie der bekannte brasilianische Journalist Ancelmo Gois in der Zeitung O Globo berichtet, soll Neymar auf seinem Anwesen in der Strandstadt Mangaratiba eine XXL-Festivität ausrichten: Fünf Tage lang soll nach den Weihnachtstagen mit der Familie mit über 500 Gästen gefeiert werden - in einem Land, das zu den am stärksten betroffenen der Pandemie zählt.