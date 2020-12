Skispringen: Vierschanzentournee in Oberstdorf LIVE im TV, Stream Ticker

Am Montag starten die DSV-Adler um 16.30 Uhr mit der Qualifikation in Oberstdorf in den prestigeträchtigen Wettbewerb.

Dort will auch Karl Geiger wieder voll angreifen. Der am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestete Skiflug-Weltmeister bekam am Sonntag endlich seine behördliche Freigabe. Bei der Bekanntgabe des Kaders am Samstag hatte Geiger im deutschen Aufgebot noch gefehlt, für den Mitfavoriten war aber ein Startplatz freigehalten worden.