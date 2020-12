NBA: Bonga mit zehn Punkten bei zweiter Wizards-Niederlage

Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga hat mit den Washington Wizards im zweiten Saisonspiel in der NBA die zweite Niederlage kassiert.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga hat mit den Washington Wizards im zweiten Saisonspiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage kassiert. Washington unterlag in eigener Halle Orlando Magic mit 120:130. Bonga kam in 20 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte und zwei Assists, Moritz Wagner wurde bei den Wizards nicht eingesetzt.