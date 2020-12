Danny Hodge ist tot: Olympia-Ringer und Wrestling-Star

Im Alter von 88 Jahren ist Daniel "Danny" Hodge am Freitag verstorben, das vor allem in seiner Heimatregion Oklahoma populäre Multitalent hinterlässt ein großes sportliches Vermächtnis: In den USA ist die "Dan Hodge Trophy" für herausragende College-Wrestler nach ihm benannt, das Pendant zur Heisman Trophy im Football.

Danny Hodge als Sportler und Wrestler anerkannt

Hodge war an der University of Oklahoma ungeschlagen, gewann all seine 46 offiziellen Ringkämpfe, seine Leistungen erregten so große Aufmerksamkeit, dass er zum ersten und bis heute einzigen Ringer wurde, der das Cover von Sports Illustrated zierte. Bei Olympia 1956 in Melbourne verpasste Hodge es knapp, seine Karriere mit Gold im Freistil zu krönen, er gewann stattdessen Silber im Mittelgewicht.