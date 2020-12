Premier League: FC Arsenal besiegt FC Chelsea 3:1 - Arteta atmet auf

Bernd Leno hält dem FC Arsenal den Sieg gegen den FC Chelsea am Boxing Day fest © Imago

Am Boxing Day gelingt dem FC Arsenal ausgerechnet gegen den Stadtrivalen FC Chelsea ein Befreiungsschlag. Timo Werner bleibt blass.

Am Boxing Day besiegten die in der Krise stehenden Gunners ausgerechnet im Stadt-Derby den FC Chelsea mit 3:1 (2:0) und feierten seit dem 1. November 2020 den ersten Sieg.

"Wir wussten, dass wir aufstehen müssen. Dass wir wieder das machen müssen, was uns stark gemacht hat. Als Mannschaft auftreten", sagte Granit Xhaka bei Sky . "Die Tore, die wir erzielt hatten, kamen zu super Zeiten."

In der 13. Spielminute kam auch noch Pech dazu: Mason Mount zirkelte einen Freistoß wunderschön über die Mauer - traf aber nur den Außenpfosten. ( Spielplan/Ergebnisse der Premier League )

Arsenal führt nach strittigem Elfmeter

Aus dem Nichts ging dann plötzlich Arsenal, das vor dem Spieltag nur Tabellen-15. war, durch einen strittigen Foulelfmeter in Führung.

Und keine neun Minuten später erhöhte Artetas Mannschaft auf 2:0! Der Ex-Gladbacher Xhaka hämmerte aus gut 20 Metern einen Freistoß in den rechten Winkel. Ein Traumtor - unhaltbar - und die beste Antwort auf seine Kritiker.

"Wurde viel geredet, viel kritisiert nach den Roten Karten. Heute habe ich gezeigt, dass mich niemand unterkriegt", so Xhaka. "Ich habe meinen Charakter gezeigt. Das Wichtigste ist, dass ich der Mannschaft helfe."

Saka und Xhaka mit Traumtoren - Leno hält Elfer

Bei den Blues wollte am Boxing Day gar nichts gelingen, während den Gunners irgendwie alles gelang.

Das 3:0 von Bukayo Saka (56.) war ein treffendes Beispiel: Der englische Nationalspieler wird von Emile Smith Rowe im Strafraum steil geschickt, Saka schaut in die Mitte und streichelt den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß in hohem Bogen über Chelsea-Keeper Edouard Mendy hinweg an den linken Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor springt. 3:0 für Arsenal!