Draisaitl vor NHL-Saisonstart: Stanley Cup das nächste Ziel

Draisaitl will den Stanley Cup nach Edmonton holen © FIRO/FIRO/SID

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl will es Basketball-Idol Dirk Nowitzki gleichtun und sich den Traum vom Meistertitel in Amerika erfüllen.

"Dirk hat mir noch sehr viele Sachen voraus. Er ist vor allen Dingen NBA-Champion geworden", sagte der 25-Jährige der Bild : "Mein nächstes Ziel ist es jetzt, mit den Oilers in der NHL das beste Team zu sein, den Stanley Cup zu gewinnen."

Draisaitl wurde nach einer famosen Saison für die Edmonton Oilers in der NHL zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt, zudem ist er nach Nowitzki als zweiter Mannschaftssportler Deutschlands Sportler des Jahres.

"Das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Ohne die Hilfe vieler Menschen in meinem Leben wäre das nicht möglich gewesen", sagte der gebürtige Kölner. Er hoffe nun, "dass es auch positive Auswirkungen auf das deutsche Eishockey haben wird. Dass sich noch mehr Kinder für unseren Sport begeistern."

Der Topscorer der vergangenen NHL-Spielzeit (43 Tore/67 Assists) fiebert nun dem Saisonstart mit den Oilers entgegen. "Endlich haben wir jetzt einen Starttermin. Ich hoffe, dass wir auch wirklich am 13. Januar mit den Punktspielen beginnen", sagte er: "Hinter mir liegt ein unglaublich langer Sommer. Es wird Zeit, dass es losgeht."

Die Vorbereitung für das Ziel Stanley Cup geht rund um die Weihnachtstage in die heiße Phase. "Die Jungs trudeln so langsam alle ein. Bisher sind wir etwa fünfzehn Spieler beim Training", sagte Draisaitl: "Am 3. Januar starten wir offiziell ins Mannschaftstraining. Es gibt keine Testspiele, es geht gleich ans Eingemachte."