Bayer Leverkusen: Kai Havertz beschenkt Kollegen mit Chelsea-Trikot

Weihnachten in Zeiten von Corona ist für alle herausfordernd - auch die Sportstars. SPORT1 zeigt, wie diese Weihnachten verbringen. Der heimatverbundene Neymar verbringt die Feiertage zum Beispiel mit seiner Familie © instagram.com/neymarjr/

Caroline Wozniacki strahlt an der Seite ihres Partners mit dem Tannenbaum um die Wette © instagram.com/carowozniacki/

Im Hause Messi gibt es an Weihnachten sogar zwei Bäume. Ob die vielen Geschenke nicht unter einen gepasst haben? © instagram.com/leomessi/

Reiner Calmund posiert nach seinem Gewichtsverlust mit seiner Frau und seiner Enkelin in einer Hose, die ihm früher einmal gepasst hat. Passend dazu schreibt der 72-Jährige: "Leicht wie ein Flöckchen, viel Platz im Röckchen. Ein schweres Jahr wird leicht beendet und euch die schönsten Festtags-Grüße gesendet" © instagram.com/rcalmund/

Cristiano Ronaldo genießt die Fußball-Auszeit mit seiner Familie ebenfalls in vollen Zügen © instagram.com/cristiano/

Marco Reus und seine Frau Scarlett strahlen an Weihnachten um die Wette © instagram.com/scarlettgartmann/

Chelsea-Angreifer Timo Werner lässt sich auch vom Lockdown in seiner neuen Heimat die gute Laune nicht nehmen © instagram.com/timowerner/

Tennis-Star Angelique Kerber nutzt ihren Weihnachtsgruß für einen Appell: "Lasst uns unsere Herzen vereinen in diesen Zeiten von Social Distancing und Ungewissheit" © instagram.com/angie.kerber/

Kerbers gute Freundin Ana Ivanovic verbringt Weihnachten in trauter Zweisamkeit mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger © instagram.com/anaivanovic/

Sabine Lisicki ist zurzeit zwar mit einer Verletzung außer Gefecht gesetzt - lässt sich an Weihnachten aber auch davon nicht ihre gute Laune nehmen © instagram.com/sabinelisicki

Für den frischgebackenen Papa Dennis Aogo ist es das erste Weihnachtsfest seit seinem Karriereende. "Gar nicht mehr so einfach alle auf ein Bild zu bekommen", witzelt seine Frau Ina © instagram.com/inaaogo/

Der Ex-Bayern-Star Rafinha feiert Weihnachten mit seiner gesamten Familie. Bei so vielen Verwandten ist nicht für jeden auf der Couch des Brasilianers ein Platz frei - in Zeiten von Corona ein streitbares Bild, auch wenn es in Brasilien nicht verboten ist © instagram.com/r_13official/