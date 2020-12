Skispringen Geiger darf auf Tournee-Start hoffen, Horngacher nominiert ihn

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger darf nach seiner Corona-Infektion weiter auf einen Start bei der am Montag in seiner Heimat Oberstdorf beginnenden 69. Vierschanzentournee hoffen.

Der 27-Jährige, der sich seit dem 16. Dezember in Quarantäne befindet, wartet weiter auf die behördliche Freigabe, um an der Qualifikation zum ersten Springen (16.30 Uhr) teilzunehmen. Eine Nominierung erfolge "nach Ablauf der Quarantänezeit und medizinischem Check-up", teilte der DSV am Samstag mit. ( Kalender Skispringen )

Bundestrainer hält Geiger Platz frei

Geiger war nach der Rückkehr von der Flug-WM in Planica positiv getestet worden und in häusliche Isolation gegangen. Er konnte seitdem nicht mehr auf der Schanze trainieren und verpasste die abschließenden Lehrgänge kurz vor Weihnachten in Oberstdorf. Dort kommt die deutsche Tournee-Mannschaft am Sonntag zusammen.