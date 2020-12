AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic unterhielt sich wegen COVID 19 mit den Wänden

Zlatan is back! Ibrahimovic warnt vor Corona

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic ist im Herbst an Corona erkrankt. In einem Interview erzählt er, welche ungewöhnliche Nebenwirkung die Krankheit hat.

Für Zlatan Ibrahimovic und den AC Mailand läuft es momentan hervorragend. Der Traditionsklub ist der einzige Top-Verein in Europa, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Trotzdem musste der Schwede dieses Jahr auch schwierige Zeiten durchmachen.

"Als ich positiv getestet wurde, war ich zunächst sehr gelassen, sogar ein wenig neugierig", erinnert sich Ibrahimovic im Gespräch mit dem Magazin 7, einer wöchentlichen Beilage der Zeitung Corriere della Sera. Die Neugier war bei dem 39-Jährigen zum Glück stärker als der Krankheitsverlauf. "Ich wollte sehen, was dieses COVID ist. Ich blieb zu Hause und wartete in Ruhe ab, was passieren würde."