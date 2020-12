NFL: Kamara mit Rekord, sechs Touchdowns bei New Orleans Saints gegen Minnesota Vikings

Alvin Kamara (r.) erzielt sechs Touchdowns im NFL-Spiel der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings © Imago

In der NFL gewinnen die New Orleans Saints ihr Heimspiel gegen die Minnesota Vikings klar. Runningback Alvin Kamara stellt dabei einen 91 Jahre alten Rekord ein.

Sechs Touchdowns in nur einem Spiel! Dies gelang Runningback Alvin Kamara am ersten Weihnachtsfeiertag beim 52:33-Heimsieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings.