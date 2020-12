NBA: Erster Saisonsieg für Miami Heat

Angeführt von Duncan Robinson haben die Miami Heat ihren ersten Sieg in der gerade begonnenen NBA-Saison gefeiert.

Angeführt von Duncan Robinson haben die Miami Heat ihren ersten Sieg in der gerade begonnenen NBA-Saison gefeiert. Der Finalist der vergangenen Spielzeit (2:4 gegen die Los Angeles Lakers) gewann 111:98 gegen die New Orleans Pelicans. Ihr erstes Saisonspiel hatten die Heat am Mittwoch gegen Orlando Magic verloren.