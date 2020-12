Formel 1: Frank Williams aus dem Krankenhaus entlassen

Gute Nachrichten für alle Fans des Motorsports: Der frühere Formel-1-Teamchef Frank Williams ist an Heiligabend aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Der frühere Formel-1-Teamchef Frank Williams ist an Heiligabend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilten seine Familie und der von ihm gegründete Rennstall mit. "Die Familie Williams möchte sich für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken und allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen", heißt es in dem offiziellen Statement.