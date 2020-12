Formel 1: Top 10 der Teamchefs mit Hamilton, Vettel, Verstappen und Leclerc

In der Formel 1 gibt es oft Debatten darüber, wer denn wirklich aktuell der beste Fahrer sei und ob die Leistung manches Fahrers nicht doch nur am Auto liege.

Nun haben neun Personen bei formula1.com ihre Top-10-Fahrer der Saison 2020 gewählt, die es am besten wissen müssten - die Teamchefs der jeweiligen Rennställe.

Weltmeister Lewis Hamilton hat auch in dieser Wertung die Nase vorn, wenngleich mit deutlich geringerem Vorsprung als in der Fahrerwertung der Saison 2020.

So erhielt der Mercedes-Pilot 171 Punkte von den Teamchefs, die nach dem üblichen F1-Punktesystem von 1 bis 25 ihre Wertung vornehmen durften. Red-Bull-Pilot Max Verstappen liegt mit 156 Zählern aber nicht weit dahinter.

F1-Teamchefs begeistert von Leclerc

Doch wie auch die Teamchefs festgestellt hatten, lag das nicht am Monegassen, sondern am schwachen Ferrari. Sein Teamkollege Sebastian Vettel schaffte es dagegen nicht in die Top-10-Gesamtwertung der Teamchefs.